МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Сейчас мир проходит период фрагментации, формируется новый экономический порядок, из-за чего Европа, всегда опиравшаяся в своем развитии на открытый рынок, лишилась того, что "на нее все работает", рассказал вице-канцлер Германии, министр экономики страны Роберт Хабек. WSJ: экономика Германия застряла в безвыходном тупике

"В чем заключается европейская проблема в новом экономическом мировом порядке? Проблема в высокомерии: мы думали, что нам не нужно ничего делать, потому что все работает на нас, это ушло. Теперь нам предстоит усердно работать. У нас нет другого выбора, кроме как делать нашу работу, другие не сделают это за нас", — сказал он, выступая на Давосском форуме.

Министр также отметил, что раньше экономика считалась нейтральной, свободной от политики сферой, однако сейчас ситуация изменилась. По его словам, экономические отношения глубоко переплетены с коммуникацией между государствами. Хабек добавил, что мир поменялся, и ЕС нужно понять, что его ошибки становятся для него настоящей проблемой.

Вице-канцлер Германии упомянул, что ЕС не привык к конкуретным преимуществам, которыми активно пользуются другие страны. По его словам, речь идет об использовании субсидий и извлечении выгоды из регулирования.

Хабек резюмировал, что ЕС расценивал другие страны в качестве "банки дешевой рабочей силы" для европейских продуктов. Но и они имеют право на процветание.