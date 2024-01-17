МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Одни из наименее развитых стран мира, входящие в АСЕАН, — Лаос, Камбоджа, Мьянма — через 10 лет смогут улучшить свое положение благодаря развитию торговли с более богатыми государствами, заявила генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала. В АСЕАН заинтересовались предложенной Россией платформой энергобезопасности

"В АСЕАН есть несколько наименее развитых стран мира — Лаос, Камбоджа, Мьянма, доходы которых на душу населения значительно отстают от остальных. Через 10 лет я вижу большую конвергенцию этих наименее развитых стран с более богатыми… И я вижу (в будущем, на горизонте 10 лет — прим. ред.) АСЕАН как центр, который по-прежнему продолжает служить образцом мировой торговли", — сказала она, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Трансляция выступления велась на сайте форума.

Оконджо-Ивеала также обратила внимание на важность реглобализации и децентрализации торговых поставок в мире, поскольку это позволит повысить мировую устойчивость.

"Во время пандемии мы увидели уязвимость цепочек поставок… И мы решили обратить внимание на развивающиеся страны, их дружелюбную инвестиционную среду, в которой цепочки поставок могут быть децентрализованы", — отметила она.

"Это беспроигрышный вариант для всего мира, не только для Китая, или США, или стран АСЕАН, это повышает мировую устойчивость. Таким образом, мир выигрывает, страны АСЕАН выигрывают, Китай выигрывает, а цепочки поставок деконцентрируются и децентрализуются в пользу некоторых стран АСЕАН", — добавила Оконджо-Ивеала.

В состав АСЕАН входят Индонезия, Малайзия, Сингапур, Бруней, Филиппины, Таиланд, Вьетнам, Лаос, Камбоджа и Мьянма.