МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Руанда готова вернуть Великобритании многомиллионные средства, переданные Лондоном в рамках соглашения по депортации в африканскую страну нелегальных мигрантов, в случае если план так и не будет реализован, заявил руандийский президент Поль Кагаме. Великобритании не хватает денег на мировое лидерство, сообщили СМИ

"Деньги будут потрачены на тех, кто прибудет (в Руанду — прим. ред.). Если они не прибудут, мы можем вернуть деньги", — заявил он газете Guardian на полях Давосского форума.

Ранее сообщалось, что Британия заплатила Руанде 240 миллионов фунтов стерлингов в рамках миграционного соглашения, несмотря на продолжающиеся неудачи в осуществлении плана по высылке нелегалов.

При этом, как сообщает издание, президент выразил недовольство продолжительными дебатами среди британских депутатов по вопросу высылки мигрантов. Многие из них выступают за ужесточение законопроекта о депортации и отказываются поддерживать существующий вариант документа, это привело к расколу среди консерваторов, напоминает Guardian.

"Есть предел тому, как долго это может тянуться, так как это проблема Великобритании, а не наша", — заявил президент.

В среду в британском парламенте состоится третье чтение законопроекта, по итогам которого пройдёт голосование. Законопроект не пройдет этот этап рассмотрения, если 29 консерваторов не поддержат его, пишет газета.

Ранее Верховный суд Великобритании окончательно признал незаконными планы британских властей по депортации нелегальных мигрантов в Руанду. После этого премьер-министр Риши Сунак заявил о намерении представить новое "чрезвычайное законодательство", чтобы планы по высылке нелегалов не могли быть снова заблокированы.

Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы пересечь Ла-Манш и оказаться в Великобритании ради возможности получения статуса беженца и финансового пособия. В августе прошлого года в Британии было зарегистрировано самое большое количество ежемесячных нарушений границ с момента начала миграционных потоков в 2019 году — более 13,5 тысячи нелегалов пересекли Ла-Манш, чтобы попасть в страну. Общее число мигрантов, прибывших в Британию в 2022 году, превысило 45 тысяч человек. Власти страны тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение беженцев в отелях.