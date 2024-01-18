МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Украина не крадет деньги у американских налогоплательщиков, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Во Франции возмутились новым поставкам вооружения Украине

"Конечно, Украина не крадет никакие деньги у американских налогоплательщиков. Если сравнивать бюджет, траты на оборону США и сумму, которая идет на Украину, это, мягко говоря, очень маленькая часть всех расходов на оборону", — заявил Кулеба в Давосе агентству Bloomberg.

Он пояснил, что большая часть этих средств идут на производство оружия, которое потом поставляется на Украину, добавив, что именно это "нужно объяснять американским налогоплательщикам, что их общественность получает выгоду, создаются новые рабочие места".

"Мы в какой-то мере делаем лучшее предложение на мировом рынке безопасности: дайте нам оружие, дайте деньги, мы сделаем остальное сами", — добавил он.

Ранее был опубликован доклад контрольного управления министерства обороны США, согласно которому Пентагон не осуществлял контроль за поставками оружия Украине, более половины из поставок в объеме 1,6 миллиарда долларов остались пока неучтенными, без надлежащего мониторинга сохраняется риск краж поставляемого Киеву из США оружия или перенаправления его в третьи страны.

Администрация президента США Джо Байдена пытается найти компромисс с республиканской партией о продолжении финансирования Украины, так как в конце 2023 года конгресс отказал в выделении помощи Киеву, сославшись на необходимость решения внутренних проблем с мигрантами в США.