2024-01-18T18:32:02+03:00
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США ввели антироссийские санкции против компании из ОАЭ
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США распространили антироссийские санкции на судоходную компанию, зарегистрированную в Объединенных Арабских Эмиратах и связанные с ней торговые суда, сообщило министерство... ПРАЙМ, 18.01.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 18 янв — ПРАЙМ. США распространили антироссийские санкции на судоходную компанию, зарегистрированную в Объединенных Арабских Эмиратах и связанные с ней торговые суда, сообщило министерство финансов.
Санкционный список пополнили фирма Hennesea Holdings Limited, зарегистрированная в Абу-Даби, и 17 связанных с ней танкеров, которые ходят под флагом Либерии.
США в последнее время вводят санкции против судоходных компаний из разных стран и морских судов, нарушающих установленный "ценовой потолок" на российскую нефть.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, оказываемое Западом на Россию в течение нескольких лет. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.