ВАШИНГТОН, 18 янв — ПРАЙМ. США распространили антироссийские санкции на судоходную компанию, зарегистрированную в Объединенных Арабских Эмиратах и связанные с ней торговые суда, сообщило министерство финансов. США потребовали от банков Гонконга соблюдать антироссийские санкции

Санкционный список пополнили фирма Hennesea Holdings Limited, зарегистрированная в Абу-Даби, и 17 связанных с ней танкеров, которые ходят под флагом Либерии.

США в последнее время вводят санкции против судоходных компаний из разных стран и морских судов, нарушающих установленный "ценовой потолок" на российскую нефть.

В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, оказываемое Западом на Россию в течение нескольких лет. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.