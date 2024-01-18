МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. На Западе среди простых граждан растет недовольство финансированием Украины, несмотря на все заверения Белого дома и Брюсселя об обратном, пишет Modern Diplomacy. В МИД Украины опровергли кражу выделенных Вашингтоном денег

Администрации Байдена все сложнее игнорировать растущее недовольство простых американцев на фоне бесконечного выделения денег Киеву. Миллионы долларов утекают в никуда, и это все сложнее скрыть. По данным Госдепартамента США, с февраля 2022 года Штаты выделили на Украину свыше 44,2 миллиардов долларов, включая поставки противотанковых ракет, БПЛА и др.

Согласно опросу, проведенному Gallup, взгляды американцев на украинский конфликт изменились: 41% опрошенных считают, что США делают слишком много для Украины. В это время в американской политике проявилась тенденция перекладывать бремя украинской ответственности на Европу.

В европейских странах эту перемену заметили, и некоторые из них пытаются сопротивляться. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе нужно стать более независимыми от влияния США. В декабре лидеры Евросоюза столкнулись с непредвиденными трудностями при согласовании пакета помощи на сумму 50 миллиардов евро из-за противодействия Венгрии.

Издание отмечает, что верными американской тактике по Украине остаются лишь три прибалтийские страны, которые Зеленский посетил с визитом 10-11 января, чтобы заручиться поддержкой. Страны Балтии готовые выделять многомиллионные пакеты помощи Киеву, игнорируя потребности собственного населения, ради получения политических бонусов от Соединенных Штатов.