БУДАПЕШТ, 18 янв — ПРАЙМ. Будапешт считает намерение Европарламента подать в суд на Еврокомиссию за разморозку денег Венгрии возмутительной практикой и отвергает, заявили РИА Новости в правительстве страны. Венгрия далека от соглашения по Украине, заявили в администрации Орбана

"Европейский парламент привычным образом в очередной раз пытается при помощи шантажа оказать давление на венгерское правительство, на этот раз желая привлечь Еврокомиссию к суду за разморозку для Венгрии тех 10,2 миллиарда евро, которые ей по праву причитаются. Правительство Венгрии считает такую ​​практику Европарламента возмутительной и полностью ее отвергает", — заявили в правительстве.

В четверг депутаты Европарламента, возмущенные выделением бюджетных средств ЕС Венгрии, поручили юридической службе проанализировать законность решения Еврокомиссии разблокировать более 10 миллиардов евро для Венгрии и возможность подачи иска в Суд ЕС. Резолюцию поддержали 345 депутатов, 104 проголосовали против и 29 воздержались.

Ранее Еврокомиссия сообщила, что разблокировала 10,2 миллиарда евро финансирования для Венгрии. Евродепутаты уверены, что деньги Будапешту разморозили как раз накануне саммита, чтобы добиться большей сговорчивости венгерского премьера Виктора Орбана по "украинским вопросам".