МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Бюджетный комитет нижней палаты немецкого парламента (бундестага) согласовал в четверг проект бюджета на 2024 год после долгих дискуссий, вызванных изъятием 60 миллиардов евро в соответствии с решением конституционного суда, сообщило издание Spiegel. В Германии признали нехватку денег из-за помощи Украине

"После нескольких недель политических споров и жестких решений по экономии федеральный бюджет на текущий год готов. Вечером бюджетный комитет бундестага согласовал бюджет с расходами около 476,8 миллиарда евро и новыми кредитами на сумму около 39 миллиардов", — пишет издание.

При этом так называемый долговой тормоз — ограничение на государственные заимствования — должен быть соблюден в этом году, в отличие от нескольких предыдущих лет.

Технически бюджет на 2024 год еще нельзя считать принятым: в начале февраля по проекту должны проголосовать бундестаг и верхняя палата немецкого парламента (бундесрат). Однако, как отмечает Spiegel, согласование проекта бюджета профильным комитетом может считаться решающим шагом на пути к принятию бюджета.

Германия не смогла принять вовремя бюджет на 2024 год из-за принятого ранее решения конституционного суда, признавшего неправомерным перераспределение 60 миллиардов невостребованных кредитных средств из дополнительного бюджета на 2021 год для борьбы с пандемией коронавируса в фонд по защите климата. В своем решении суд опирался на действующее правило "долгового тормоза".

В связи с этим правительство планирует сократить целый ряд расходов, а также повысить налоги. Планы по отмене субсидий для фермеров уже вызвали массовые протесты аграриев.