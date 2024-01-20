МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Япония с учетом ее стремительно стареющего населения может опуститься в рейтинге Всемирного банка крупнейших мировых экономик из расчета покупательной способности на пятое или даже шестое место, считает ведущий эксперт Института экономических исследований при Университете Хитоцубаси профессор Наохито Абэ. Япония внесет средства в фонд НАТО на противодронные системы для Украины

"Что касается японской экономики, то я не удивлюсь, если ВВП (Японии — ред.), рассчитанный по паритету покупательной способности (ППС), будет поставлен на пятое или даже шестое место с учетом ее стремительно стареющего населения", — отметил он в беседе с РИА Новости.

Как следует из данных Всемирного банка, крупнейшей экономикой мира по паритету покупательной способности в 2022 году стал Китай. На втором месте были США, на третьем — Индия, а на четвертом — Япония. Россия замкнула пятерку стран, а Германия осталась на шестом месте.

В то же время профессор Абэ напомнил, что существуют различные методы расчетов ППС при сравнении мировых экономик, и многие экономисты считают способ международного сопоставления "более верным для сравнения размера экономик", чем сравнение на основании текущего курса валюты, в частности, доллара США.

"Несмотря на то, что процедура расчета ППС постоянно пересматривается и улучшается, международное сопоставление все еще считается трудной задачей, так как набор товаров и услуг во многих странах отличается. Если же товары потребления между странами отличаются, необходимо проводить корректировку для их сравнения. Но несмотря на трудоемкость, многие эксперты считают это более верным способом для сравнения размеров экономик для потребителей", — подчеркнул эксперт.

В связи с этим профессор Института экономических исследований призвал следить за публикацией нового международного сопоставления по ППС, которое ожидается в первом квартале текущего года.

"Последнее международное сопоставление было в 2017 году. Обновления происходят каждые 5-6 лет, в странах ОЭСР ППС обновлялся чаще. Однако, по каким-то причинам Россия была исключена из последних обновлений. В это время, между обновлениями, для экстраполяции ППС РФ использовались ИПЦ и дефлятор ВВП, что, наверное, не совсем точно. Новое международное сопоставление ППС будет доступно в течение ближайших месяцев, как и новые прогнозы ВВП по ППС. Уверен, что показатель ППС России также будет обновлен", — уточнил специалист.

При этом, Наохито Абэ добавил, что в условиях военных действий "в общем ВВП имеет тенденцию к росту, а по их окончанию ВВП обычно снижается".

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что России под силу в ближайшие 3-4 года обогнать Японию в рейтинге Всемирного банка крупнейших экономик мира из расчета покупательной способности. О том, что Россия "уже дышит в спину Японии в гонке за четвертое место", говорил помощник президента России Максим Орешкин.