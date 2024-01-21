МИД: российские моряки удерживаются в порту Мозамбика из-за имущественного спора
МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Удерживаемые в порту Мапуту (Мозамбик) российские моряки оказались заложниками финансово-имущественного спора, посольство РФ предпринимает усилия по их репатриации, сообщили РИА Новости в МИД России.
Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что восемь месяцев команда, среди которых есть россияне, сидит без топлива и электричества на борту рыболовецкого судна Volopas под флагом Камеруна в порту Мапуту. По информации издания, моряки, среди которых есть также граждане Украины и Литвы, питаются раз в день.
В МИД РФ рассказали, что на судне находятся пять человек, из них двое, в том числе капитан судна — россияне. Там добавили, что как только получили информацию от капитана о желании российских членов экипажа вернуться на родину, посольство России в Мозамбике "незамедлительно обратилось за содействием к местным властям".
"В МИД Мозамбика были направлены соответствующие ноты, установлен контакт с представителями МВД, Национальной миграционной службы, администрации порта города Мапуту",- добавили в ведомстве.
При этом там подчеркнули, что, несмотря на предпринимаемые усилия, "вопрос с репатриацией моряков до сих пор решить не удалось".
"Фактически они оказались заложниками финансово-имущественного спора между компанией-судовладельцем и местной фирмой-агентом",- пояснили в МИД.
Кроме того, добавили там, "портовые власти настаивают на необходимости присутствия минимального количества членов экипажа для поддержания судна на плаву у причала".
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