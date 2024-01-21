МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Удерживаемые в порту Мапуту (Мозамбик) российские моряки оказались заложниками финансово-имущественного спора, посольство РФ предпринимает усилия по их репатриации, сообщили РИА Новости в МИД России. Судно с гуманитарной партией удобрений прибыло в Мозамбик

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что восемь месяцев команда, среди которых есть россияне, сидит без топлива и электричества на борту рыболовецкого судна Volopas под флагом Камеруна в порту Мапуту. По информации издания, моряки, среди которых есть также граждане Украины и Литвы, питаются раз в день.

В МИД РФ рассказали, что на судне находятся пять человек, из них двое, в том числе капитан судна — россияне. Там добавили, что как только получили информацию от капитана о желании российских членов экипажа вернуться на родину, посольство России в Мозамбике "незамедлительно обратилось за содействием к местным властям".

"В МИД Мозамбика были направлены соответствующие ноты, установлен контакт с представителями МВД, Национальной миграционной службы, администрации порта города Мапуту",- добавили в ведомстве.

При этом там подчеркнули, что, несмотря на предпринимаемые усилия, "вопрос с репатриацией моряков до сих пор решить не удалось".

"Фактически они оказались заложниками финансово-имущественного спора между компанией-судовладельцем и местной фирмой-агентом",- пояснили в МИД.

Кроме того, добавили там, "портовые власти настаивают на необходимости присутствия минимального количества членов экипажа для поддержания судна на плаву у причала".