МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Участие Швейцарии в идее Запада конфисковать российские активы в пользу Украины в краткосрочной перспективе маловероятно, так как это может повредить репутации швейцарской финсистемы, прокомментировал РИА Новости научный сотрудник центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Сергей Шеин. Раскрыты возможные потери Запада от конфискации активов России

"На протяжении всей санкционной эпопеи ЕС в отношении РФ в 2022-2023 гг. мы видели втягивание Швейцарии в санкционную орбиту Европейского союза, присоединение по сути к санкциям Брюсселя. Однако с конфискацией вопрос (с точки зрения швейцарцев) более деликатный. Здесь нет правового механизма и может пострадать репутация финансовой системы Швейцарии, поэтому в феврале еще они высказывались против такой идеи. В связи с этим в краткосрочной перспективе маловероятно присоединение Швейцарии к этой авантюре", — считает Шеин.

Тем не менее если механизм передачи активов будет поддержан странами-членами ЕС, то "давление на Швейцарию в этом вопросе может усилиться", заключил эксперт.

РИА Новости ранее в воскресенье сообщило, что Россия в ответ на конфискацию Западом своих международных резервов может ответить зеркально, получив активы недружественных стран на 288 миллиардов долларов. Швейцария на текущий момент заморозила резервов российского Центробанка примерно на 8,5 миллиарда долларов. В случае их конфискации страна ставит под удар свои активы в России на 28,5 миллиардов долларов.

Ранее в среду Комитет Палаты представителей США одобрил

В США неоднократно выступали с идеей передать замороженных российских активов Украине. Так, госсекретарь США Энтони Блинкен предлагал направить активы на помощь ветеранам ВСУ. Заместитель главы МИД России Сергей Рябков назвал данную инициативу "воровством".

В ЕС глава Евросовета Шарль Мишель заявлял, что лидеры союза поручили Еврокомиссии и главе евродипломатии Жозепу Боррелю завершить подготовку предложений по механизму использования прибыли от замороженных российских активов. По его словам, есть желание, которое разделяют большинство членов Евросовета, сделать решительный шаг вперед для возможности использовать часть средств — вероятно, доходов — для финансовой поддержки Украины.