МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Европейская служба внешних связей разрабатывает новый план по оказанию помощи Украине, который предусматривает создание фонда для обхода вето, наложенного Венгрией на выделение помощи Киеву, заявила газета Wall Street Journal со ссылкой на проект документа, к которому она получила доступ. "Хватит". Во Франции раскритиковали фон дер Ляйен из-за решения по Украине

На саммите в Брюсселе в середине декабря Венгрия наложила вето на увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву. Глава Евросовета Шарль Мишель после саммита заявил журналистам, что рассчитывает, что лидеры ЕС смогут единогласно утвердить финансовую помощь Украине в начале 2024 года. Следующий внеочередной саммит ЕС назначен на 1 февраля.

"Европейская служба внешних связей предлагает создать специальный военный фонд Украины, который включит около 6,5 миллиарда евро из активов внебюджетного Европейского фонда мира (European Peace Facility, EPF) и будет выделять до 5 миллиардов евро в год с 2024 по 2027 год", — отмечает газета со ссылкой на проект документа, который появился в результате тайных обсуждений стран ЕС.

Согласно данным Wall Street Journal, цель проекта состоит в том, чтобы использовать эти деньги для компенсации странам за совместные закупки среди нескольких государств-членов военной помощи, например, боеприпасов и ракет ПВО, для передачи Украине. По данным издания, остальные деньги будут использованы для оплаты расходов на программу военной подготовки ЕС для Украины.

"В 2024 году проект может предложить государствам-членам компенсацию за военную помощь на сумму приблизительно 7,5 миллиарда евро", — отмечает газета со ссылкой на проект.

Газета подчеркивает, что такой проект помощи позволит меньшим государствам-членам ЕС с небольшим числом боеприпасов объединить свои ресурсы в совместных закупках, чтобы оказать "большую помощь Украине". Новый фонд облегчит властям европейских стран коллективную работу с Украиной над тем, в каких ресурсах она больше всего нуждается.

Издание добавляет, что структура нового фонда сможет позволить избегать траншей, которые регулярно блокируются Венгрией или используются "в качестве рычага", чтобы требовать что-то взамен.

Ранее высокопоставленный европейский источник сообщил журналистам в Брюсселе, что ЕС продолжает работать над долгосрочным военным финансированием для Украины в рамках Европейского фонда мира, включая 8-й транш.

Внебюджетный Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF) был создан ЕС в марте 2021 года, чтобы повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Фонд рассчитывался в рамках порядка 5,7 миллиарда евро на период 2021-2027 годов. Однако большая часть средств из этого фонда уже была зарезервирована для частичной компенсации государствам-членам ЕС средств, потраченных на оказание военной помощи Украине.

Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. В МИД РФ отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В ведомстве подчеркивали, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.