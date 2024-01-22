МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Беспрецедентное давление Запада по антироссийским санкциям испытывает в Турции частный бизнес, особенно по транзакциям через SWIFT, сообщил РИА Новости на условиях анонимности руководитель одной из турецких фирм, поставляющих косметическую и бытовую продукцию на российский рынок. Forbes: Турция сократила поставки в Россию из-за США

Газета Ekonomim ранее сообщила, что турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России, предназначающиеся для оплаты товаров. Транзакции практически прекратились с 1 января. Посол России в Анкаре Алексей Ерхов заявил РИА Новости, что дипломаты находятся в контакте с турецкими властями по этому вопросу. Госбанки Турции начали частично осуществлять платежи из РФ, сообщал РИА Новости на условиях анонимности источник в банковской системе страны, по его словам, вопрос с частными банками может решится к 25 января.

"Такого давления, связанного с российским бизнесом, с начала ситуации на Украине мы не испытывали ранее. Имеют место открытые угрозы по транзакциям через SWIFT. Ситуация очень сложная", — сообщил собеседник агентства.

Также источник сообщил, что ряд совместных проектов Турции и России в частном секторе находятся под угрозой из-за ситуации вокруг платежных переводов.

"Мы очень надеемся, что проблема решится на этой неделе. Под большим риском — совместные бизнес-проекты двух стран. Нам сообщили, что соответствующие ведомства решают проблему", — подчеркнул он.

Источник в банковской сфере в Анкаре ранее сообщил РИА Новости, что проблема с финансовыми операциями присутствует с начала года, отчасти она связана с давлением на Турцию в связи с западными санкциями. Собеседник агентства подчеркивал, что банковский сектор не получал каких-либо доказательств того, что турецкая сторона содействует обходу антироссийских санкций.

Мевлют Чавушоглу в бытность главой МИД Турции на пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном заявлял, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, при этом не позволяет обходить их. Занимавший ранее пост официального представителя президента Турции, ныне глава национальной разведывательной организации Ибрагим Калын заявлял, что если страна введет санкции против России, они сыграют прежде всего против самой Турции.