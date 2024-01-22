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Рябков призвал не сравнивать БРИКС с футбольным матчем
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БРИКС — не футбольный матч, вопрос о замене Аргентины не поднимался, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. Аргентина в августе прошлого года получила... ПРАЙМ, 22.01.2024
экономика, мировая экономика, новости, сергей рябков, аргентина, брикс
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. БРИКС — не футбольный матч, вопрос о замене Аргентины не поднимался, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
Аргентина в августе прошлого года получила официальное приглашение в БРИКС. Страна должна была присоединиться к организации с 1 января 2024 года, однако недавно избранный президент Хавьер Милей отказался от вступления в БРИКС.
"Вопроса о "замене" на другую страну на повестке дня не стоит, поскольку лидеры стран БРИКС на саммите в Йоханнесбурге адресовали приглашение в объединение конкретным государствам. Это — не футбольный матч, где на замену одному игроку на поле выпускают другого", — сказал Рябков.
Замглавы МИД подчеркнул, что БРИКС является самодостаточной организацией, а ее расширение показывает рост международного авторитета. По его словам, около 30 государств уже заявили о желании вступить в объединение.
Как напомнил Рябков, поручения о подготовке к новой волне расширения БРИКС содержатся в Йоханнесбургской декларации. Он отметил, что все решения по расширению БРИКС принимаются консенсусом.