МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. БРИКС — не футбольный матч, вопрос о замене Аргентины не поднимался, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. "Превращение в глобальный альянс". На Западе испугались развития БРИКС

Аргентина в августе прошлого года получила официальное приглашение в БРИКС. Страна должна была присоединиться к организации с 1 января 2024 года, однако недавно избранный президент Хавьер Милей отказался от вступления в БРИКС.

"Вопроса о "замене" на другую страну на повестке дня не стоит, поскольку лидеры стран БРИКС на саммите в Йоханнесбурге адресовали приглашение в объединение конкретным государствам. Это — не футбольный матч, где на замену одному игроку на поле выпускают другого", — сказал Рябков.

Замглавы МИД подчеркнул, что БРИКС является самодостаточной организацией, а ее расширение показывает рост международного авторитета. По его словам, около 30 государств уже заявили о желании вступить в объединение.

Как напомнил Рябков, поручения о подготовке к новой волне расширения БРИКС содержатся в Йоханнесбургской декларации. Он отметил, что все решения по расширению БРИКС принимаются консенсусом.