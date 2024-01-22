МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Долг Евросоюза перед государствами-членами, которые предоставляли Украине военную помощь, достиг 7,16 миллиарда евро, пишет издание Pais со ссылкой на документ Европейской службы внешних связей. Венгрия далека от соглашения по Украине, заявили в администрации Орбана

Сообщается, что, по словам высокопоставленного дипломатического источника, задержка с возвратом странам денежных средств может нарушить поставки финансовой помощи Украине через новый созданный Фонд помощи стране.

Как отмечает газета, новый фонд предусматривает то, что возврат долга странам-членам ЕС должен осуществляться на "более строгих условиях", чем есть сейчас. В качестве метода оценки должна использоваться "балансовая инвентаризационная стоимость", которая предполагает учет поставленного Украине оружия, а не расходы того или иного государства на пополнение арсеналов.

По данным источников, на текущий момент используется два метода.

Ранее издание Wall Street Journal писало, что новый фонд, который разрабатывает Европейская служба внешних связей, призван обходить наложенное на финансовую поддержку Киеву Венгрией вето. Благодаря фонду ЕС сможет избегать траншей, которые регулярно блокирует Будапешт, или которые используются "в качестве рычага", чтобы требовать что-то взамен.

Венгрия блокирует утверждение расходов бюджета ЕС на поддержку Киева на четыре года на сумму в 20 миллиардов евро. Как ранее подчеркивали в Будапеште, пока Украина не отчитается о предыдущих затратах, выделять новые средства нет смысла.

15 декабря Орбан по итогам ночного заседания саммита Евросоюза вновь заблокировал пакет помощи Киеву в размере 50 миллиардов долларов. По его словам, финансирование Украины из бюджета ЕС наносит вред интересам Венгрии. Премьер страны добавил, что Евросоюз вернется к вопросу поддержки Киева на заседании в феврале.