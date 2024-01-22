ВАШИНГТОН, 22 янв — ПРАЙМ. США наложили санкции на 13 физических, шесть юридических лиц и авиаперевозчика за связи с палестинским движением ХАМАС, иракским "Катаиб Хезболлах" и иранским Корпусом стражей исламской революции, сообщили в американском минфине. ЕС ввел санкции против единственной частной авиакомпании Сирии

Кроме того, отмечается, что под санкции попали сети обменных пунктов, торговые фирмы, туристическая компания и авиаперевозчик с двумя лайнерами Boeing 737.

Предполагается, что рестрикции, наложенные минфином, предполагают арест активов в юрисдикции США и запрет на сделки для американцев.

Ранее сообщалось, что Евросоюз наложил санкции на шесть физических лиц и пять организаций из Сирии, в том числе на единственную частную авиакомпанию Cham Wings.