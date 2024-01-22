2024-01-22T17:57:46+03:00
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США ввели санкции против физлиц и компаний за связи с ХАМАС
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США наложили санкции на 13 физических, шесть юридических лиц и авиаперевозчика за связи с палестинским движением ХАМАС, иракским "Катаиб Хезболлах" и иранским Корпусом стражей... ПРАЙМ, 22.01.2024
финансы, экономика, мировая экономика, новости, сша, санкции, минфин сша
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 22 янв — ПРАЙМ. США наложили санкции на 13 физических, шесть юридических лиц и авиаперевозчика за связи с палестинским движением ХАМАС, иракским "Катаиб Хезболлах" и иранским Корпусом стражей исламской революции, сообщили в американском минфине.
Кроме того, отмечается, что под санкции попали сети обменных пунктов, торговые фирмы, туристическая компания и авиаперевозчик с двумя лайнерами Boeing 737.
Предполагается, что рестрикции, наложенные минфином, предполагают арест активов в юрисдикции США и запрет на сделки для американцев.
Ранее сообщалось, что Евросоюз наложил санкции на шесть физических лиц и пять организаций из Сирии, в том числе на единственную частную авиакомпанию Cham Wings.