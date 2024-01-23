МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Владельцы белорусских гособлигаций направили Минску уведомление о дефолте, пишет РБК, ссылаясь на копию документа. В Белоруссии уточнят условия продажи инвесторами собственности

"Группа инвесторов, состоящая из восьми физических лиц и пяти компаний, 18 января направила в адрес главы Минфина Белоруссии Юрия Селиверстова уведомление (копия документа есть у РБК) о дефолте по пяти выпускам еврооблигаций — Belarus 2023, Belarus 2026, Belarus 2027, Belarus 2030 и Belarus 2031. Инициативная группа владеет бумагами этих выпусков на общую сумму 178 миллионов долларов, говорится в письме на имя главы белорусского Минфина", — сообщается в материале.

Согласно документу, общая сумма выпусков равна порядка 3,25 миллиарда долларов. В этой связи, по словам представителя инициативной группы, инвесторы намерены обращаться в Лондонский международный третейский суд (LCIA) с иском о взыскании с Белоруссии выплат по еврооблигациям

Уточняется, что с 2022 года российские инвесторы больше не могли получать прямых выплат по бумагам. Позднее, в конце 2023 года, был запущен новый механизм выплат. Они будут проведены только по выпуску Belarus 2023 и только держателям, купившим бумаги до 6 сентября 2022 года.

Издание приводит слова из уведомления инвесторов о том, что дефолт Белоруссии произошел из-за невыполнения Советом министров Республики Беларусь и Национальным банком Республики Беларусь своих обязательств по погашению указанных выше еврооблигаций, а также выплате процентных купонов по ним.

В свою очередь, в Минфине республики призвали власти выполнить свои обязательства перед всеми российскими инвесторами в полном объеме. Уточняется, что это позволит сохранить интерес и доверие к внешним публичным заимствованиям государства в будущем.