МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Инфляция в Аргентине побила рекорд тридцатилетней давности и превысила 211%, новый президент Аргентины Хавьер Милей подготовил более 300 "шоковых реформ" для борьбы с приближающимся экономическим кризисом, сообщает обозреватель РИА Новости. Пушков рассказал, чем рискует Милей, отказавшись от присоединения к БРИКС

Сообщается, что на момент вступления Милея в должность главы государства инфляция составляла 140%, что стало поводом для ярой критики новоизбранного президента предыдущих властей. После ряда реформ Милея, инфляция за 2023 год составила 211,4%. Потребительские товары в январе нового года подорожали на 32,7%, медицинские услуги — на 32,6, транспорт — на 31,7, бытовая техника — на 30,7%, продукты и безалкогольные напитки — на 29,7%. Кроме того, на 15% выросли тарифы на услуги связи, на 13,8 — коммунальные, на 6,2 — образовательные.

Как отмечает автор статьи, власти Аргентины намерены "завести бензопилу" и начать политику жесткой экономии, сократив персонал органов власти, уменьшив энергетические и транспортные субсидии и заморозив планируемые ранее инфраструктурные госпроекты. Всего Милей составил 300 поправок к действующим законам и нормативным актам.

Помимо всего прочего, изменения коснутся условий труда. Как уточняет обозреватель, испытательный срок увеличат с трех до восьми месяцев, отпуска по беременности и уходу за ребенком, компенсации увольняемым сотрудникам будут сокращены.

Как подчеркнул финансовый аналитик Михаил Беляев, уменьшение социальных выплат и ужесточение условий труда является самым простым способом сбалансировать бюджет. По его словам, сложнее сэкономить на силовых структурах и правительственных расходах.

Кроме того, Милей высказал намерение перевести страну на доллар, что, по мнению экспертов, потребует упразднения Центробанка и перехода под управление ФРС, что "де-факто включит Аргентину в экономический контур США". Идея президента столкнулась с жесткой критикой финансовых аналитиков Аргентины.