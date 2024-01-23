МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Новый 13-ый пакет антироссийских санкций будет нацелен на российскую алюминиевую продукцию, сообщает издание Politico, ссылаясь на европейских дипломатов. В Венгрии назвали новый пакет санкций видимостью деятельности Евросоюза

"Российская алюминиевая продукция входит в число товаров, находящихся в центре внимания следующего пакета санкций ЕС против РФ", — цитирует издание слова дипломатов Евросоюза.

Ранее агентство Bloomberg писало, что Евросоюз начал обсуждать новые санкции против России. Уточнялось, что новые рестрикции могут быть приняты к 24 февраля.

Ранее 18 декабря 2023 года ЕС одобрил 12-й пакет антироссийских санкций. Под ограничительными мерами оказались почти две тысячи физлиц и компаний. ЕС заморозил их активы на территории стран-членов, запретил предоставлять им средства. В соответствии с 12-м пакетом санкций, запрещены прямой или косвенный импорт, покупка или передача российских алмазов, технологий и продукции двойного назначения, а также импорт из России сжиженного пропана, медной и алюминиевой проволоки.

МИД России 19 декабря в ответ на санкции ЕС расширил перечень европейских граждан, которым запрещен въезд в страну.