2024-01-23T10:39:04+03:00
2024-01-23T10:39:04+03:00
2024-01-23T10:39:04+03:00
2024
https://1prime.ru/world/20240123/842865405.html
СМИ рассказали, на что будет нацелен новый пакет санкций против России
Мировая экономика
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Новый 13-ый пакет антироссийских санкций будет нацелен на российскую алюминиевую продукцию, сообщает издание Politico, ссылаясь на европейских дипломатов. "Российская алюминиевая... ПРАЙМ, 23.01.2024
экономика, мировая экономика, новости, россия, санкции, алюминий
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Новый 13-ый пакет антироссийских санкций будет нацелен на российскую алюминиевую продукцию, сообщает издание Politico, ссылаясь на европейских дипломатов.
"Российская алюминиевая продукция входит в число товаров, находящихся в центре внимания следующего пакета санкций ЕС против РФ", — цитирует издание слова дипломатов Евросоюза.
Ранее агентство Bloomberg писало, что Евросоюз начал обсуждать новые санкции против России. Уточнялось, что новые рестрикции могут быть приняты к 24 февраля.
Ранее 18 декабря 2023 года ЕС одобрил 12-й пакет антироссийских санкций. Под ограничительными мерами оказались почти две тысячи физлиц и компаний. ЕС заморозил их активы на территории стран-членов, запретил предоставлять им средства. В соответствии с 12-м пакетом санкций, запрещены прямой или косвенный импорт, покупка или передача российских алмазов, технологий и продукции двойного назначения, а также импорт из России сжиженного пропана, медной и алюминиевой проволоки.
МИД России 19 декабря в ответ на санкции ЕС расширил перечень европейских граждан, которым запрещен въезд в страну.