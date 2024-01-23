АФИНЫ, 23 янв — ПРАЙМ. Греческий импорт из России в ноябре снизился почти на 95% в годовом исчислении, сообщила греческая статистическая служба Elstat. Греция оштрафовала две транснациональные компании "за жадность"

"В ноябре 2023 года стоимость импорта Греции из России составила 39,0 миллиона евро, что на 94,5% меньше, чем в ноябре 2022 года, когда он составил 713,7 миллиона евро", — говорится в данных Elstat.

"Стоимость экспорта Греции в Россию в ноябре 2023 года составила 9,0 миллиона евро, это на 17,4% меньше, чем в ноябре 2022 года, когда он составил 10,9 миллиона евро. Торговый баланс Греции-России в ноябре 2023 года был отрицательным, дефицит составил 30,0 миллиона евро", — добавляется там.

Снижение торгового оборота зафиксировано и за все 11 месяцев года. "В период января-ноября 2023 года стоимость импорта Греции из России составила 2,348 миллиарда евро, что на 72,3% меньше, чем за период январь-ноябрь 2022 года, когда он был 8,464 миллиарда евро. Стоимость экспорта Греции в Россию в период января-ноября 2023 года составила 89,7 миллиона евро, что на 39,5% меньше, чем за период января-ноября 2022 года, когда он составил 148,1 миллиона евро", — сообщила статистическая служба.

Торговый баланс Греции и России за январь-ноябрь был отрицательным, дефицит составил 2,258 миллиарда евро.

В 2022 году общая стоимость импорта Греции из России составила 9,334 миллиарда евро, на 117% больше по сравнению с 2021 годом (4,302 миллиарда евро). Греция экспортировала в Россию в 2022 году товаров на 156,4 миллиона евро, на 24,3% меньше, чем в 2021 году.