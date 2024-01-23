АФИНЫ, 23 янв — ПРАЙМ. Греческий импорт из России в ноябре снизился почти на 95% в годовом исчислении, сообщила греческая статистическая служба Elstat. 

Афины

Греция оштрафовала две транснациональные компании "за жадность"

"В ноябре 2023 года стоимость импорта Греции из России составила 39,0 миллиона евро, что на 94,5% меньше, чем в ноябре 2022 года, когда он составил 713,7 миллиона евро", — говорится в данных Elstat.

"Стоимость экспорта Греции в Россию в ноябре 2023 года составила 9,0 миллиона евро, это на 17,4% меньше, чем в ноябре 2022 года, когда он составил 10,9 миллиона евро. Торговый баланс Греции-России в ноябре 2023 года был отрицательным, дефицит составил 30,0 миллиона евро", — добавляется там.

Снижение торгового оборота зафиксировано и за все 11 месяцев года. "В период января-ноября 2023 года стоимость импорта Греции из России составила 2,348 миллиарда евро, что на 72,3% меньше, чем за период январь-ноябрь 2022 года, когда он был 8,464 миллиарда евро. Стоимость экспорта Греции в Россию в период января-ноября 2023 года составила 89,7 миллиона евро, что на 39,5% меньше, чем за период января-ноября 2022 года, когда он составил 148,1 миллиона евро", — сообщила статистическая служба.

Торговый баланс Греции и России за январь-ноябрь был отрицательным, дефицит составил 2,258 миллиарда евро.

В 2022 году общая стоимость импорта Греции из России составила 9,334 миллиарда евро, на 117% больше по сравнению с 2021 годом (4,302 миллиарда евро). Греция экспортировала в Россию в 2022 году товаров на 156,4 миллиона евро, на 24,3% меньше, чем в 2021 году.