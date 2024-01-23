МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Польша и страны Прибалтики призывают включить запрет на импорт алюминия и сжиженного природного газа (СПГ) в 13-й пакет санкций ЕС против России, передает агентство Reuters со ссылкой на польского чиновника. В ЕС не знают, на что еще наложить антироссийские санкции, пишет СМИ

"Польша и страны Прибалтики призывают к запрету импорта российского алюминия и сжиженного природного газа в 13-м пакете санкций", — говорится в сообщении агентства.

Эти страны настаивают на ужесточении ограничений в сфере авиации, включении в санкционные списки товаров, используемых для производства дронов, и расширении аналогичных санкций на Белоруссию, добавляет агентство.

Согласно дипломату из ЕС, санкции могут также быть распространены на большее число физических и юридических лиц.

В прошлом декабре совет ЕС утвердил новый — 12-й по счету — пакет санкций против России. Согласно документу, вводится запрет на прямой или косвенный импорт, покупку или передачу алмазов из России. Также ограничения коснулись продукции и технологий двойного назначения, в частности литиевых аккумуляторов и комплектующих для БПЛА. Введен запрет на импорт из России сжиженного пропана, медной и алюминиевой проволоки. Кроме того, ЕС обязал европейские компании оговаривать в контрактах с партнерами запрет на реэкспорт ряда товаров двойного назначения в РФ.