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Польша и Прибалтика призывают запретить ввоз СПГ и алюминия из России
Мировая экономика
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МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Польша и страны Прибалтики призывают включить запрет на импорт алюминия и сжиженного природного газа (СПГ) в 13-й пакет санкций ЕС против России, передает... ПРАЙМ, 23.01.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Польша и страны Прибалтики призывают включить запрет на импорт алюминия и сжиженного природного газа (СПГ) в 13-й пакет санкций ЕС против России, передает агентство Reuters со ссылкой на польского чиновника.
"Польша и страны Прибалтики призывают к запрету импорта российского алюминия и сжиженного природного газа в 13-м пакете санкций", — говорится в сообщении агентства.
Эти страны настаивают на ужесточении ограничений в сфере авиации, включении в санкционные списки товаров, используемых для производства дронов, и расширении аналогичных санкций на Белоруссию, добавляет агентство.
Согласно дипломату из ЕС, санкции могут также быть распространены на большее число физических и юридических лиц.
В прошлом декабре совет ЕС утвердил новый — 12-й по счету — пакет санкций против России. Согласно документу, вводится запрет на прямой или косвенный импорт, покупку или передачу алмазов из России. Также ограничения коснулись продукции и технологий двойного назначения, в частности литиевых аккумуляторов и комплектующих для БПЛА. Введен запрет на импорт из России сжиженного пропана, медной и алюминиевой проволоки. Кроме того, ЕС обязал европейские компании оговаривать в контрактах с партнерами запрет на реэкспорт ряда товаров двойного назначения в РФ.