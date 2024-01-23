МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Экономика Украины за два месяца потеряла свыше 1,5 миллиарда евро из-за блокировок границ с Польшей, сообщил заместитель главы всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. Польша и Прибалтика призывают запретить ввоз СПГ и алюминия из России

"В целом за ноябрь и за декабрь убытки (от блокады границы — прим. ред.), понесенные экономикой страны, в том числе и товаропроизводителями, достигают более 1,5 миллиарда евро", — приводит слова Марчука агентство Укринформ.

Министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак 16 января сообщал, что польское правительство подписало соглашение с перевозчиками, договорившись прекратить блокаду на трех погранпереходах с Украиной до 1 марта. Позднее украинская погранслужба сообщала, что все КПП с Украиной разблокированы.

По словам Марчука, украинские предприниматели потеряли свои контракты и заказчиков в европейских странах, потому что товар не был вовремя доставлен. В целом в результате блокады пропускных пунктов объемы агроэкспорта автотранспортом сократились на 40%. Марчук подчеркнул, что больше всего от блокирования границы пострадали экспортеры западных областей Украины.

В начале ноября 2023 года польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требовали восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск.

Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.