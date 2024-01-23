Евродепутат из Австрии Майер указал на бессмысленность антироссийских санкций
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Даже самые ярые сторонники антироссийских санкций должны были уже признать бесполезность этой стратегии, заявил член Европарламента от Австрийской партии свободы (АПС) Георг Майер.
"Единственными, кто ощущает экономические последствия санкционной политики Брюсселя, являются миллионы граждан ЕС, поскольку страны-члены ЕС по-прежнему вынуждены закупать российские энергоносители — по завышенным ценам и через зарубежные торговые центры, такие как Азербайджан", — приводятся слова Майера в релизе АПС.
Он добавил, что у ЕК "заканчиваются товары", к которым можно применить санкции.
Депутат указал на то, что Еврокомиссия "полностью игнорирует тот факт, что европейская промышленность уже находится под давлением из-за пакетов санкций, негативно влияющие на цены на энергоносители". Политик также призвал предотвратить отток промышленности с помощью субсидий на электроэнергию для нее.
"Я не уверен, что европейская промышленность сможет справиться с этим двенадцатым пакетом санкций", — заключил Майер.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на польского чиновника сообщило, что Польша и страны Прибалтики призывают включить запрет на импорт алюминия и сжиженного природного газа в 13-й пакет санкций ЕС против России.
В прошлом декабре совет ЕС утвердил новый — 12-й по счету — пакет санкций против России. Согласно документу, вводится запрет на прямой или косвенный импорт, покупку или передачу алмазов из России. Также ограничения коснулись продукции и технологий двойного назначения, в частности литиевых аккумуляторов и комплектующих для БПЛА. Введен запрет на импорт из РФ сжиженного пропана, медной и алюминиевой проволоки. Кроме того, ЕС обязал европейские компании оговаривать в контрактах с партнерами запрет на реэкспорт ряда товаров двойного назначения в РФ.
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