МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Даже самые ярые сторонники антироссийских санкций должны были уже признать бесполезность этой стратегии, заявил член Европарламента от Австрийской партии свободы (АПС) Георг Майер. Польша и Прибалтика призывают запретить ввоз СПГ и алюминия из России

"Единственными, кто ощущает экономические последствия санкционной политики Брюсселя, являются миллионы граждан ЕС, поскольку страны-члены ЕС по-прежнему вынуждены закупать российские энергоносители — по завышенным ценам и через зарубежные торговые центры, такие как Азербайджан", — приводятся слова Майера в релизе АПС.

Он добавил, что у ЕК "заканчиваются товары", к которым можно применить санкции.

Депутат указал на то, что Еврокомиссия "полностью игнорирует тот факт, что европейская промышленность уже находится под давлением из-за пакетов санкций, негативно влияющие на цены на энергоносители". Политик также призвал предотвратить отток промышленности с помощью субсидий на электроэнергию для нее.

"Я не уверен, что европейская промышленность сможет справиться с этим двенадцатым пакетом санкций", — заключил Майер.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на польского чиновника сообщило, что Польша и страны Прибалтики призывают включить запрет на импорт алюминия и сжиженного природного газа в 13-й пакет санкций ЕС против России.

В прошлом декабре совет ЕС утвердил новый — 12-й по счету — пакет санкций против России. Согласно документу, вводится запрет на прямой или косвенный импорт, покупку или передачу алмазов из России. Также ограничения коснулись продукции и технологий двойного назначения, в частности литиевых аккумуляторов и комплектующих для БПЛА. Введен запрет на импорт из РФ сжиженного пропана, медной и алюминиевой проволоки. Кроме того, ЕС обязал европейские компании оговаривать в контрактах с партнерами запрет на реэкспорт ряда товаров двойного назначения в РФ.