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В Британии назвали несуразным указ Зеленского о России
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Указ президента Украины Владимира Зеленского о территориальных претензиях выглядит несуразно на фоне неудач украинских войск на поле боя, считает британский аналитик Александр... ПРАЙМ, 23.01.2024
экономика, мировая экономика, новости, украина, россия, территория, указ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Указ президента Украины Владимира Зеленского о территориальных претензиях выглядит несуразно на фоне неудач украинских войск на поле боя, считает британский аналитик Александр Меркурис.
По словам эксперта, подобными инициативами украинское руководство пытается заручиться поддержкой «националистически настроенной элиты».
"Выглядит это очень несуразно, поскольку россияне ведут успешные наступательные действия на фронте. Украина абсолютно точно терпит поражение в этом конфликте", — подчеркнул он.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал территориальные притязания Украины попытками закамуфлировать проблемы киевского режима. По словам Пескова, Зеленский "изо всех сил пытается вернуть ситуацию, когда ему опять дают безграничное количество денег".