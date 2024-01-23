МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Указ президента Украины Владимира Зеленского о территориальных претензиях выглядит несуразно на фоне неудач украинских войск на поле боя, считает британский аналитик Александр Меркурис. ЕС может выделить помощь Киеву без одобрения Венгрии, пишут СМИ

По словам эксперта, подобными инициативами украинское руководство пытается заручиться поддержкой «националистически настроенной элиты».

"Выглядит это очень несуразно, поскольку россияне ведут успешные наступательные действия на фронте. Украина абсолютно точно терпит поражение в этом конфликте", — подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал территориальные притязания Украины попытками закамуфлировать проблемы киевского режима. По словам Пескова, Зеленский "изо всех сил пытается вернуть ситуацию, когда ему опять дают безграничное количество денег".