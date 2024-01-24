МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. БРИКС удалось опередить G7 по вкладу в глобальный ВВП, организация контролирует почти половину мировых запасов нефти и производства продовольствия, что вызывает явное беспокойство Запада, сообщает обозреватель РИА Новости. Путин обещал сделать все, чтобы Египет встроился в БРИКС

Как отмечает обозреватель, по результатам предыдущего года БРИКС в прежнем составе (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) внес в мировой ВВП 32,1%, в то время как " Большая семерка" (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) — 29,9%. Более того, в новом составе, после официального присоединения Египта, Эфиопии, Ирана, Саудовской Аравии и ОАЭ, вклад БРИКС в глобальный ВВП возрастет до 35%, а запасы нефти под контролем альянса составят порядка 45%.

Помимо всего прочего, БРИКС, в первую очередь благодаря Китаю, контролирует почти в 30 раз превосходящий G7 объем редкоземельных металлов. Это, как отметил директор по развитию "Энергия Плюс" Павел Марышев, ставит сферу возобновляемой энергетики под тотальный контроль БРИКС и угрожает энергетической безопасности ЕС, США, Японии.

Отмечается, что одной из главных задач организации на текущий момент — это уход от долларовой зависимости и расширение расчетов в нацвалютах. Москва призвала СНГ увеличить расчеты в нацвалютах по примеру ЕАЭС

"Дедолларизация мировой экономики, полагаю, негативно скажется не только на США, но и на всей "Семерке", — подчеркнул доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ имени Плеханова Максим Максимов.

Кроме того, по словам экспертов, следующими этапами в развитии организации станут создания альтернатив МВФ и Всемирному банку, международных инвестиционных механизмов и инвестфондов, развитие долгового и кредитного рынка БРИКС и другое. В этой связи финансовое влияние "Большой семерки" будет постепенно ослабевать, что "со временем может подорвать возможности наказывать или изолировать страны, проводящие невыгодную Вашингтону политику".

1 января 2024 года Россия стала председателем БРИКС. В тот же день к организации официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Аргентина, получившая предложение в августе 2023 года, отказалась от присоединения к блоку после прихода к власти Хавьера Милея.