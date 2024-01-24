МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Некоторые государства-члены Евросоюза беспокоятся из-за потенциального использования российских активов для помощи Украине, сообщает издание Politico. Bloomberg: в ЕС одобрили налог на доход от российских активов

"По словам европейских официальных лиц и дипломатов, некоторые страны союза с осторожностью относятся к предложению об использовании российских активов, опасаясь ответных мер со стороны Москвы и юридических проблем", — говорится в публикации.

Согласно материалу, в итоге страны ЕС смогут договориться только касательно налога на прибыль тот замороженных российских активов, который потом будет передаваться Киеву, но не насчет изъятия заблокированных средств.

23 января Евросоюз одобрил обложение дохода от замороженных российских активов налогом. Сообщалось, что главы МИД стран ЕС дали на это свое "политическое согласие".

После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Лидеры ЕС в октябре 2022 года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины, однако предложение от ЕК до сих пор так и не поступило. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".

Ранее агентство Bloomberg, сославшись на записку из Совета по нацбезопасности в адрес комитета сената по международным отношениям, сообщило, что Белый дом одобряет законопроект о конфискации заблокированных российских активов. При этом, по информации газеты Washington Post, США не смогут передать изъятые средства Украине без согласия Европы.