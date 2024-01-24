МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Ахмадиан обсудили широкий круг двустороннего сотрудничества в области безопасности в ходе переговоров в Москве. Россия и Иран полностью отказались от SWIFT

Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совбеза.

"Обсужден широкий круг российско-иранского сотрудничества в области безопасности. Акцент сделан на взаимодействии советов безопасности, правоохранительных органов и спецслужб двух стран", — говорится в сообщении.

Кроме того, Патрушев и Ахмадиан рассмотрели вопрос экономической безопасности в условиях санкционного давления со стороны Запада. Кроме того, отмечается, что особое внимание было уделено таким проблемам, как борьба с терроризмом и противодействие попыткам вмешательства во внутренние дела суверенных государств.

Также стороны затронули вопрос разработки нового двустороннего всеобъемлющего долгосрочного договора. Согласно сообщению пресс-службы ведомства, Патрушев и Ахмадиан обговорили разработку нового двустороннего всеобъемлющего долгосрочного договора, заключение которого может придать мощный импульс дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах.