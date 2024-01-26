МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Путин своим внезапным визитом в Калининградскую область подстегнул нарастающий страх войны у НАТО, пишет The Telegraph. Путин поручил рассмотреть идею субсидий на авиабилеты в Калининград

Как пишет издание, своим визитом Путин направил Западу несколько сигналов: напомнил, что Калининград — это Россия, и что Балтийское море не является внутренним морем НАТО, и Москва может за себя постоять в этом регионе.

Маршрут президентского борта, проложенный вплотную к побережьям прибалтийских республик, стал для них "издевкой" на фоне растущей напряженности о возможном конфликте.

На встрече со студентами Балтийского федерального университета им. И.Канта Путин критически высказался о политике декоммунизации соседних стран.

"Это поразительное невежество и непонимание того, где они живут, что делают и что за этим последует", — сказал он.

Поездка Путина стала напоминанием региону, что Калининград — это Россия, а также что у страны есть в регионе военные возможности. Многие эксперты считают Калининград наиболее вероятным местом начала столкновения НАТО и России, особенно на фоне заявлений прибалтийских республик о совместном строительстве оборонной линии на границах с Россией.

"Это явная попытка дать понять, что Балтийское море не стало внутренним морем НАТО даже после заявок Финляндии и Швеции на вступление", — отметил аналитик центра Европейского совета по международным отношениям Камиль Гранд.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя визит Путина в регион, отметил, что это обычная рабочая поездка, "это то, чем занимается президент уже много лет".

Российский лидер 25 января совершил рабочий визит в Калининград. Он провел совещание с губернатором Антоном Алихановым по социально-экономическому развитию области, а также пообщался со студентами в БФУ им. И. Канта по случаю Татьяниного дня.

Калининградская область является полуэксклавом России, так как не имеет с основной территорией страны общей сухопутной границы, но соединена с ней морем. Граничит с Польшей и Литвой, входящих в НАТО.