МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. В администрации США вынужденно признают успешность действий правительства РФ по купированию последствий западных санкций, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Вступают в силу санкции Тайваня против России

"Даже некоторые представители администрации вынуждены признавать успешность действий правительства Российской Федерации по купированию последствий рестрикций", — сообщил посол, комментируя заявления американских чиновников о возможности расширения антироссийских санкций.

Как добавил Антонов, в американской администрации также признают успешную работы российского кабмина по обеспечению "позитивной динамики в развитии отечественного нацхозяйства".

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.