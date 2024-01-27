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В США признали успехи России в нейтрализации санкций, сообщил посол Антонов
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В администрации США вынужденно признают успешность действий правительства РФ по купированию последствий западных санкций, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов... ПРАЙМ, 27.01.2024
новости, экономика, мировая экономика, сша, россия, санкции, посол
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. В администрации США вынужденно признают успешность действий правительства РФ по купированию последствий западных санкций, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Даже некоторые представители администрации вынуждены признавать успешность действий правительства Российской Федерации по купированию последствий рестрикций", — сообщил посол, комментируя заявления американских чиновников о возможности расширения антироссийских санкций.
Как добавил Антонов, в американской администрации также признают успешную работы российского кабмина по обеспечению "позитивной динамики в развитии отечественного нацхозяйства".
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.