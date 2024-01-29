МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Европейский союз может саботировать экономику Венгрии, если она не снимет вето с помощи Киеву на саммите в Брюсселе 1 февраля, сообщила газета Financial Times со ссылкой на документ ЕС, к которому она получила доступ. В Венгрии раскрыли планы по Украине после ее поражения

Венгрия на саммите в Брюсселе в декабре наложила вето на увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву.

Как отмечает издание со ссылкой на документ, составленный чиновниками ЕС, Брюссель изложил стратегию, направленную на то, чтобы нацелиться на "экономические слабости" Венгрии, поставить под угрозу ее валюту и вызвать крах доверия инвесторов в попытке нанести ущерб "рабочим местам и экономическому росту", если Будапешт откажется снять вето против помощи Киеву.

"В случае отсутствия соглашения на саммите 1 февраля другие главы государств и правительств публично заявят об этом в свете неконструктивного поведения венгерского премьер-министра,… они не могут представить, что Будапешту будут предоставлены средства ЕС", — цитирует Financial Times документ.

Газета отмечает, что без финансирования ЕС европейские и международные компании могут быть менее заинтересованы в инвестировании в Венгрию. Отмечается, что такое "наказание" может быстро спровоцировать дальнейшее увеличение бюджетного дефицита государства.

"В документе Совета ЕС… излагаются экономические уязвимости Венгрии, в том числе ее очень высокий государственный дефицит, очень высокая инфляция, слабая валюта и самые большие платежи по долгам в соотношении с ВВП. В нем объясняется, как рабочие места… в значительной степени зависят от зарубежного финансирования, которое основано на высоком уровне финансирования ЕС", — отмечает издание.

Как сообщили газете три неназванных дипломата ЕС, многие страны поддержали этот план. Министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока заявил газете, что Будапешт направил для достижения компромисса в субботу новое предложение в Брюссель, уточнив, что теперь власти открыты для использования бюджета ЕС для пакета по Украине, если будут добавлены другие оговорки, которые дали бы Будапешту возможность изменить свое решение позднее.

Политик добавил, что если попытка компромисса будет неудачной, Будапешт отдаст предпочтение первоначальному предложению Венгрии о создании отдельного фонда для Украины вне бюджета ЕС.

Как сообщило 22 января агентство Блумберг, страны ЕС готовы принять пакет для Украины на 50 миллиардов евро на саммите в Брюсселе 1 февраля вне зависимости от поддержки Венгрии.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.