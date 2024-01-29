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Смогут ли в Европе сохранить привычный уровень жизни, оценили в России
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Сохранится ли в Европе привычный для ее жителей уровень жизни, зависит, насколько скоро Евросоюз решит возобновить отношения с Российской Федерацией, — такое мнение в беседе с... ПРАЙМ, 29.01.2024
новости, экономика, мировая экономика, россия, европа, отношения, уровень жизни
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Сохранится ли в Европе привычный для ее жителей уровень жизни, зависит, насколько скоро Евросоюз решит возобновить отношения с Российской Федерацией, — такое мнение в беседе с журналом "Эксперт" высказал вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
По его мнению, "завершение периода глобализации, политизация процесса принятия решений в ЕС и разрыв экономических связей с Россией лишают Европу тех конкурентных преимуществ, на которых строилось ее благополучие".
Вместе с тем вице-премьер выразил уверенность, что руководству государств Европы нужно как можно быстрее осознать простую геоэкономическую истину: чем раньше они возобновят отношения с Российской Федерацией, тем у них будет больше шансов, что их сограждане смогут сохранить привычный для себя уровень жизни.
Вице-премьер РФ Александр Новак ранее заявлял, что Российская Федерация готова экспортировать газ в страны Евросоюза даже после истечения контракта на транзит через украинскую территорию.