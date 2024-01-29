МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Сохранится ли в Европе привычный для ее жителей уровень жизни, зависит, насколько скоро Евросоюз решит возобновить отношения с Российской Федерацией, — такое мнение в беседе с журналом "Эксперт" высказал вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Bloomberg: Евросоюз готовится к осложнениям с поставками газа

По его мнению, "завершение периода глобализации, политизация процесса принятия решений в ЕС и разрыв экономических связей с Россией лишают Европу тех конкурентных преимуществ, на которых строилось ее благополучие".

Вместе с тем вице-премьер выразил уверенность, что руководству государств Европы нужно как можно быстрее осознать простую геоэкономическую истину: чем раньше они возобновят отношения с Российской Федерацией, тем у них будет больше шансов, что их сограждане смогут сохранить привычный для себя уровень жизни.

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее заявлял, что Российская Федерация готова экспортировать газ в страны Евросоюза даже после истечения контракта на транзит через украинскую территорию.