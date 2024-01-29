БРЮССЕЛЬ, 29 янв — ПРАЙМ. Евросоюз 29 января принял решение продлить наложенные на Россию в 2014 году санкции, которые с тех пор неоднократно расширялись, сообщается в заявлении Совета ЕС. Reuters: Россия не может продать нефть Sokol из-за санкций США

"Санкции продлены на шесть месяцев, до 31 июля 2024 года", — указывается в документе.

Уточняется, что в последний раз такие санкции продлевались в конце июля 2023 года до 31 января текущего года.

Россия начала спецоперацию на Украине в феврале прошлого года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.