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ЕС продлил действующие с 2014 года антироссийские санкции
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Евросоюз 29 января принял решение продлить наложенные на Россию в 2014 году санкции, которые с тех пор неоднократно расширялись, сообщается в заявлении Совета ЕС. "Санкции... ПРАЙМ, 29.01.2024
экономика, мировая экономика, новости, ес, санкции, россия, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БРЮССЕЛЬ, 29 янв — ПРАЙМ. Евросоюз 29 января принял решение продлить наложенные на Россию в 2014 году санкции, которые с тех пор неоднократно расширялись, сообщается в заявлении Совета ЕС.
"Санкции продлены на шесть месяцев, до 31 июля 2024 года", — указывается в документе.
Уточняется, что в последний раз такие санкции продлевались в конце июля 2023 года до 31 января текущего года.
Россия начала спецоперацию на Украине в феврале прошлого года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.