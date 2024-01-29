СТРЕЛЬНА, 29 янв — ПРАЙМ. Россия и Белоруссия плотно сотрудничают в условиях санкций, а также оказывают друг другу всестороннюю поддержку, заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на заседании высшего государственного совета Союзного государства. ЕС продлил действующие с 2014 года антироссийские санкции

"Россия и Белоруссия в условиях беспрецедентного внешнего давления плотно взаимодействует на мировой арене. Неизбежно и неизменно оказывает друг другу подлинное союзничество, взаимную поддержку. Подходы наших стран к актуальным глобальным и региональным проблемам совпадают или во многом близки", — сказал Путин.

Как подчеркнул президент, подготовленная к этому заседанию программа согласованных действий Союзного государства в области внешней политики на период до 2026 года поспособствует продолжению и развитию "еще более тесной российско-белорусской координации в международных делах".

Кроме того, Путин добавил, что после того, как в Белоруссии, при участии России, была построена Белорусская АЭС, государство стало ядерной державой, для него это серьезный шаг вперед в экономическом и технологическом развитии.

Строительство второго блока Белорусской АЭС было завершено в 2023 году.

Союзное государство — надгосударственное образование России и Белоруссии с поэтапно организуемым единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным, рыночным и культурным пространством. Соответствующий договор стороны подписали в 1997 году.