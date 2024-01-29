Лукашенко: товарооборот России и Белоруссии в 2023 году достиг рекорда
СТРЕЛЬНА, 29 янв — ПРАЙМ. Совокупный объем торговли товарами и услугами между Белоруссией и Россией по итогам 2023 года достиг рекордной отметки и составил 54 миллиардам долларов, рассказал президент республики Александр Лукашенко.
"По итогам 2023 года мы обновим исторический максимум торговли товарами и услугами… Если взять в целом год, товары и услуги — 54 миллиарда долларов примерно будет. Это, действительно, исторический максимум", — сказал Лукашенко, выступая на заседании Высшего госсовета Союзного государства в понедельник.
Кроме того, Лукашенко заявил, что в Союзном государстве надо устранить барьеры в поставках товаров, снять ограничения для транзита, выровнять условия хозяйствования для бизнеса, а также ликвидировать барьеры в области госзакупок и снять ограничения для транзита товаров.
Президент Белоруссии добавил, что правительствам России и республики нужно реализовать декрет о сотрудничестве Союзном государства до 2026 года — "без каких-либо отступлений и изъятий" как можно быстрее.
Ранее посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой заявлял, что товарооборот между двумя странами по итогам 2023 году может вырасти на 15 процентов, поставив новый исторический рекорд. По его словам, объем торговли в сфере услуг превысит 5,5 миллиарда долларов.
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