СТРЕЛЬНА, 29 янв — ПРАЙМ. Совокупный объем торговли товарами и услугами между Белоруссией и Россией по итогам 2023 года достиг рекордной отметки и составил 54 миллиардам долларов, рассказал президент республики Александр Лукашенко. Белоруссия оценила экспорт в России в 2023 году в размере более $25 млрд

"По итогам 2023 года мы обновим исторический максимум торговли товарами и услугами… Если взять в целом год, товары и услуги — 54 миллиарда долларов примерно будет. Это, действительно, исторический максимум", — сказал Лукашенко, выступая на заседании Высшего госсовета Союзного государства в понедельник.

Кроме того, Лукашенко заявил, что в Союзном государстве надо устранить барьеры в поставках товаров, снять ограничения для транзита, выровнять условия хозяйствования для бизнеса, а также ликвидировать барьеры в области госзакупок и снять ограничения для транзита товаров.

Президент Белоруссии добавил, что правительствам России и республики нужно реализовать декрет о сотрудничестве Союзном государства до 2026 года — "без каких-либо отступлений и изъятий" как можно быстрее.

Ранее посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой заявлял, что товарооборот между двумя странами по итогам 2023 году может вырасти на 15 процентов, поставив новый исторический рекорд. По его словам, объем торговли в сфере услуг превысит 5,5 миллиарда долларов.