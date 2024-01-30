МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Устоявшаяся система международных платежей становится рискованной, поэтому многие страны думают над альтернативами SWIFT, сообщила в интервью РИА Новости глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. ЦБ призвал повысить имущественный порог для квалифицированных инвесторов

"Появились риски использования устоявшейся международной платежной инфраструктуры, и многие страны думают над альтернативными, собственными вариантами трансграничных механизмов платежей", — говорит Набиуллина.

"Если бизнес заинтересован в развитии экономических, торговых, инвестиционных отношений, а устоявшаяся система международных платежей становится рискованной, то понятно, что начинается активный поиск альтернативных возможностей", — добавила председатель Банка России.

Несколько лет назад SWIFT была главной системой для обработки платежей — через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, крупные страны стали создавать альтернативы. В России появилась Система передачи финансовых сообщений (СПФС), в Китае — Система трансграничных межбанковских платежей (CIPS). Есть собственная система для переводов и в Индии.

Как ранее в интервью РИА Новости заявила Набиуллина, к российской системе уже подключилось 159 иностранных участников из 20 стран.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости ria.ru в 11.00 мск.