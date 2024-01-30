ВАШИНГТОН, 30 янв — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз роста американской экономики в 2024 году до 2,1% с 1,5%, одновременно понизив оценку на 2025 год до 1,7% с 1,8%, следует из опубликованного доклада организации. Набиуллина рассказала, как декабрьские санкции США отразились на России

Согласно представленным табличным значениям, в 2024 году ВВП США, как ожидается, вырастет на 2,1%, что на 0,6 процентного пункта выше предыдущей оценки, которую МВФ давал в октябре 2023 года.

В то же время фонд снизил ожидания роста американской экономики в 2025 году на 0,1 процентного пункта, до уровня 1,7%.

Отмечается, что отложенное влияние ограничительной денежно-кредитной политики и постепенного ужесточения налогово-бюджетной политики вызовет замедление совокупного спроса.

"Пересмотр прогноза на 2024 год в сторону повышения на 0,6 процентного пункта по сравнению с октябрьским выпуском 2023 года в значительной степени отражает статистический переходящий эффект более сильных, чем ожидалось, показателей роста в 2023 году", — указали в МВФ.

В 2023 году, по данным организации, показатель вырос на 2,5%, в то время как октябрьский прогноз предполагал рост на 2,1%.