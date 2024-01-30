МВФ повысил прогноз роста ВВП США в 2024 и понизил на 2025 году
ВАШИНГТОН, 30 янв — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз роста американской экономики в 2024 году до 2,1% с 1,5%, одновременно понизив оценку на 2025 год до 1,7% с 1,8%, следует из опубликованного доклада организации.
Согласно представленным табличным значениям, в 2024 году ВВП США, как ожидается, вырастет на 2,1%, что на 0,6 процентного пункта выше предыдущей оценки, которую МВФ давал в октябре 2023 года.
В то же время фонд снизил ожидания роста американской экономики в 2025 году на 0,1 процентного пункта, до уровня 1,7%.
Отмечается, что отложенное влияние ограничительной денежно-кредитной политики и постепенного ужесточения налогово-бюджетной политики вызовет замедление совокупного спроса.
"Пересмотр прогноза на 2024 год в сторону повышения на 0,6 процентного пункта по сравнению с октябрьским выпуском 2023 года в значительной степени отражает статистический переходящий эффект более сильных, чем ожидалось, показателей роста в 2023 году", — указали в МВФ.
В 2023 году, по данным организации, показатель вырос на 2,5%, в то время как октябрьский прогноз предполагал рост на 2,1%.
https://1prime.ru/world/20240130/842934905.html