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2024-01-30T16:07:00+03:00
2024
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МВФ прогнозирует замедление мировой инфляции в этом году
Мировая экономика
Новости
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Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует замедление мировой инфляции в 2024 году до 5,8%, в 2025 году — до 4,4%, следует из доклада организации. "Ожидается, что общая... ПРАЙМ, 30.01.2024
экономика, мировая экономика, новости, мир, инфляция
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 30 янв — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует замедление мировой инфляции в 2024 году до 5,8%, в 2025 году — до 4,4%, следует из доклада организации.
"Ожидается, что общая инфляция в мире снизится до 5,8% в 2024 году и 4,4% в 2025 году, при этом прогноз на 2025 год пересмотрен в сторону снижения", — сказано в документе. Оценка на 2024 год оставлена без изменений.
В 2023 году потребительские цены в мире выросли на 6,8%.
Как отмечается в докладе МВФ, в большинстве регионов инфляция снижается быстрее, чем ожидалось, в том числе за счет ограничительной денежно-кредитной политики регуляторов.
"Краткосрочные инфляционные ожидания в крупнейших по размеру экономики странах снизились, а долгосрочные ожидания остаются зафиксированными", — добавили в фонде.