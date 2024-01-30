ВАШИНГТОН, 30 янв — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует замедление мировой инфляции в 2024 году до 5,8%, в 2025 году — до 4,4%, следует из доклада организации. В России замедлилась инфляция

"Ожидается, что общая инфляция в мире снизится до 5,8% в 2024 году и 4,4% в 2025 году, при этом прогноз на 2025 год пересмотрен в сторону снижения", — сказано в документе. Оценка на 2024 год оставлена без изменений.

В 2023 году потребительские цены в мире выросли на 6,8%.

Как отмечается в докладе МВФ, в большинстве регионов инфляция снижается быстрее, чем ожидалось, в том числе за счет ограничительной денежно-кредитной политики регуляторов.

"Краткосрочные инфляционные ожидания в крупнейших по размеру экономики странах снизились, а долгосрочные ожидания остаются зафиксированными", — добавили в фонде.