ВАШИНГТОН, 30 янв — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз роста мировой экономики в 2024 году с 2,9% до 3,1%, сохранив оценку в 2025 году на уровне 3,2%, следует из опубликованного доклада организации. МВФ спрогнозировал снижение цен на нефть

"Рост мировой экономики прогнозируется на уровне 3,1% в 2024 году и 3,2% в 2025 году, при этом прогноз на 2024 год на 0,2 процентного пункта выше, чем в октябрьском докладе 2023 года", — указано в документе.

Оценка роста на 2025 год, согласно приведенным табличным значениям, не отличается от предыдущего прогноза. Рост мировой экономики в 2023 году, по расчетам МВФ, составил 3,1%.

В докладе МВФ также отмечается, что прогноз роста мировой экономики на 2024-2025 годы остается ниже среднего исторического уровня в 3,8% за период с 2000 по 2019 год из-за "повышенного уровня директивных ставок центральных банков для борьбы с инфляцией, сворачивания бюджетной поддержки на фоне высокой задолженности, которое оказывает давление на экономическую активность, и низкого общего роста производительности".

"Потенциальным отрицательным фактором является то, что новые скачки цен на сырьевые товары, вызванные геополитическими потрясениями, в том числе продолжающимися атаками в Красном море, а также перебои с поставками или более устойчивая трендовая инфляция могут продлить жесткие денежно-кредитные условия", — указано в документе.