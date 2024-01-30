ТОКИО, 30 янв — ПРАЙМ. Япония приняла решение "оказать помощь" совместному проекту на базе японской компании телекоммуникаций NTT в области оптоэлектронных технологий полупроводников, заявил на пресс-конференции в Токио министр экономики, торговли и промышленности Японии Кэн Сайто. В Японии заявили о стремлении заключить мир с Россией

"Сегодня было принято решение оказать помощь совместному проекту, в центре которого будет компания NTT с участием ключевых японских предприятий, по разработке девайсов, памяти, материалов, программного обеспечения в области оптоэлектронных технологий, которые являются ядром в промышленной стратегии по полупроводникам и цифровой индустрии. В последнее время обработка данных значительно возросла из-за внедрения искусственного интеллекта и развития цифровизации, стоят задачи, в особенности в области ускорения передачи данных между чипами и между пакетами данных, а также сокращения потребления энергии", — сказал министр.

При этом он отказался прокомментировать детали проекта.

По данным агентства Киодо, речь идет о совместном проекте NTT, американской Intel и южнокорейской SK Hynix по разработке полупроводников с использованием технологий оптоэлектронного синтеза. Япония окажет помощь проекту в размере 45 миллиардов иен (306 миллионов долларов). Совместный проект должен обеспечить лидерство в области полупроводников с использованием оптических технологий. Помимо NTT, Intel и SK Hynix, в проекте будут участвовать Kioxia, Furukawa Electric Co., Ltd., Shinko Electric Industries, NEC, Fujitsu Limited.

Оптические полупроводники обрабатывают информацию с использованием света, а не электричества, за счет чего достигается высокая скорость при обработке и передаче информации при одновременном значительном сокращении энергозатрат.