ТОКИО, 30 янв — ПРАЙМ. МАГАТЭ во вторник обнародовала первый отчет после начала сброса воды в океан с аварийной АЭС "Фукусима-1" и признала, что он соответствует международным стандартам. Российские ученые провели анализы воды, сброшенной с АЭС "Фукусима-1"

"Целевая группа МАГАТЭ, проводящая обзор безопасности сброса Японией воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в море, сегодня обнародовала свой первый полный отчет после начала сброса в прошлом году. В своих наблюдениях целевая группа выяснила, что сброс соответствует международным стандартам безопасности и подтвердила выводы, сделанные во всестороннем отчете агентства, опубликованном 4 июля прошлого года", — говорится в сообщении МАГАТЭ.

Группа 24-27 октября прошлого года проверила объекты АЭС "Фукусима-1" для сброса воды, провела серию встреч с оператором станции компанией ТЕРСО, японским агентством по контролю над атомной энергией, министерством экономики, торговли и промышленности Японии.

Группа пришла к выводу, что "в Японии есть надежная регулирующая инфраструктура для обеспечения контроля эксплуатационной безопасности сброса воды с АЭС "Фукусима-1". На основании своих наблюдений на АЭС "Фукусима-1" целевая группа подтвердила, что оборудование и объекты установлены и эксплуатируются в соответствии с планом Японии по сбросу воды и соответствующими международными стандартами", — говорится в сообщении.

В августе прошлого года компания ТЕРСО начала сбрасывать воду, оставшуюся после охлаждения разрушенных при аварии 2011 года реакторов и прошедшую очистку от большинства радионуклидов в системе ALPS. В прошлом году состоялось три таких сброса, еще один планируется провести в феврале. Всего за 2023 финансовый год, который закончится 31 марта, будет сброшено более 31 тысячи тонн слаборадиоактивной воды. С апреля этого года и до конца марта 2025 года ТЕРСО планирует сбросить в море 54,6 тысяч тонн воды с АЭС "Фукусима-1" за семь раз. Компания настаивает на безопасности проводимых сбросов, так как по замерам, которые производятся несколько раз после сброса, содержание трития оказывается ниже установленных государственных норм в 60 тысяч беккерелей на литр и собственной нормы, установленной ТЕРСО для сброса воды, в 1500 беккерелей на литр.

Из-за решения Японии о сбросе Китай запретил ввоз и переработку японских морепродуктов и рыбы, в октябре Россия также ввела ограничения на импорт японской рыбной продукции.

Система ALPS, в которой проходит очистку вода, использовавшаяся для охлаждения поврежденных реакторов, позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Вода хранится в гигантских резервуарах на территории станции. Каждый день в них прибавляется около 140 тонн радиоактивной воды. На станции установлено около 1000 гигантских резервуаров, но уже почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены.

В качестве способа ее утилизации был выбран сброс этой воды в океан. Для этого воду из цистерн предварительно смешивают с морской водой в накопительном специальном резервуаре, похожем на открытый бассейн, с тем чтобы понизить концентрацию радиоактивного трития на одну единицу объема воды до уровня в 40 раз ниже установленных норм — до 1500 беккерелей на литр при предельных нормах, принятых в Японии для слива воды в море от эксплуатации работающих атомных станций в 60 тысяч беккерелей на литр. Согласно данным министерства промышленности Японии, радиоактивность трития в скопившихся сейчас на АЭС "Фукусима-1" 1,25 миллиона тонн воды составляет 860 триллионов беккерелей. До аварии станция ежегодно сбрасывала в море воду с содержанием трития 2,2 триллиона беккерелей. После чего ее через специально проложенный по дну тоннель сливают в океан на расстоянии 1 километра от берега. Ожидается, что воду будут сливать в течение 30 лет.