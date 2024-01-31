МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Суммарный объем замороженных в Германии российских активов составляет 4,1 миллиарда евро, сообщило издание "Лента.ру", приводя слова статс-секретаря министерства финансов ФРГ Флориан Тонкар. Механизма передачи Киеву доходов от активов России нет, сообщила ЕК

Ранее депутат Бундестага Кристиан Герке задал вопрос, какова текущая стоимость активов России в Гемрании и какие именно активы включены в список замороженных.

"В настоящее время в Германии находятся активы на сумму около 4,1 миллиарда евро. (…) Эти евро заморожены или обездвижены. Сюда входят замороженные средства и экономические ресурсы включенных в перечень лиц или организаций, а также находящиеся внутри страны иностранные активы Центрального банка России, на которые распространяется запрет на операции", — заявил Тонкар.

Тем не менее, статс-секретарь не ответил, на какие именно активы распространяется "заморозка". По его словам, эта информация должна остаться конфиденциальной в целях защиты интересов государства.

После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Лидеры ЕС в октябре 2022 года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины, однако предложение от ЕК до сих пор так и не поступило. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".