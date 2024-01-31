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https://1prime.ru/world/20240131/842940965.html
Лавров назвал доллар "оружием для решения политических задач"
Мировая экономика
Новости
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Использование доллара в качестве инструмента решения политических задачи уже очевидно всем, отметил глава МИД России Сергей Лавров. "Доллар является, уже очевидно теперь для всех,... ПРАЙМ, 31.01.2024
валюта, рынки, экономика, мировая экономика, новости, россия, доллар
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Использование доллара в качестве инструмента решения политических задачи уже очевидно всем, отметил глава МИД России Сергей Лавров.
"Доллар является, уже очевидно теперь для всех, либо действующим, либо потенциальным оружием решения политических задач", — сказал глава внешнеполитического ведомства в ходе своего выступления на встрече шерп и су-шерп БРИКС.
8 ноября 2023 года Лавров заявлял, что крупнейшие мировые экономики переходят на национальные валюты во взаимной торговле. По его словам, среди "локомотивов дедолларизации" оказались Евразийский экономический союз и Содружество независимых государств.
Россия с февраля 2022 года на фоне санкционного давления Запада значительно сократила расчеты в долларах и евро. Так, страна перешла на расчеты в нацвалютах с Лаосом, Китаем, Турцией, Казахстаном и другими странами. Кроме того, Пакистан в ноябре впервые закупил российское зерно в дирхамах ОАЭ.