МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Использование доллара в качестве инструмента решения политических задачи уже очевидно всем, отметил глава МИД России Сергей Лавров. Запад не хочет замечать "расползания" оружия с Украины, заявил Лавров

"Доллар является, уже очевидно теперь для всех, либо действующим, либо потенциальным оружием решения политических задач", — сказал глава внешнеполитического ведомства в ходе своего выступления на встрече шерп и су-шерп БРИКС.

8 ноября 2023 года Лавров заявлял, что крупнейшие мировые экономики переходят на национальные валюты во взаимной торговле. По его словам, среди "локомотивов дедолларизации" оказались Евразийский экономический союз и Содружество независимых государств.

Россия с февраля 2022 года на фоне санкционного давления Запада значительно сократила расчеты в долларах и евро. Так, страна перешла на расчеты в нацвалютах с Лаосом, Китаем, Турцией, Казахстаном и другими странами. Кроме того, Пакистан в ноябре впервые закупил российское зерно в дирхамах ОАЭ.