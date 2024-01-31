БРЮССЕЛЬ, 31 янв — ПРАЙМ. Брюсселю могут угрожать возможные обращения российских инвесторов в арбитраж из-за заморозки их активов, сообщается в опубликованном Палатой представителей Бельгии. В Германии оценили стоимость замороженных в стране российских активов

"Ранее также министр финансов сообщал, что Бельгия может столкнуться с обращениями в арбитраж со стороны физических и юридических лиц, средства которых были заморожены на нашей территории", — сказал бельгийский депутат. "Эти лица могут апеллировать к двустороннему соглашению о защите инвестицией, который был подписан еще во времена СССР", — рассказал депутат по международным делам Палаты представителей Бельгии Самюэль Коголати.

Недавно политик обращался во внешнеполитическое ведомство страны с напоминанием о том, несмотря на геополитическое напряжение, между Россией и Бельгией продолжает действовать соглашение о защите инвестиций. По его словам, речь идет о замороженных Евросоюзом 256 миллиардах евро, подавляющая часть которых лежит в бельгийском депозитарии Euroclear. Коголати упомянул, что это будет противоречить договору между странами и может нарушить права инвесторов, в связи с чем призвал ЕС разработать стратегию в этом вопросе.

В свою очередь глава МИД Бельгии Аджа Лябиб согласилась с депутатом, заявив, что такой риск действительно существует, так как Бельгия "является правовым государством".

После начала российской специальной военной операции на Украине ЕС и страны G7 приняли решение заморозить практически половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Лидеры ЕС в октябре 2022 года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины, однако предложение от ЕК до сих пор так и не поступило. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".