МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. В госбюджет Украины поступили первые 850 тысяч долларов, которые были арестованы в результате санкций, рассказал глава фонда госимущества страны Виталий Коваль. В Бельгии испугались конфискации российских активов

"Впервые санкционные деньги начинают работать на государство. Более 32 миллионов гривен (около 850 тысяч долларов — ред.) уже поступили в государственный бюджет", — говорится в сообщении, опубликованном на странице Коваля в соцсети Facebook*.

Чиновник также упомянул, что конфискованные активы включают в себя личные сбережения губернатора Херсонской области Владимира Сальдо и средства одной из фирм, которая принадлежит бизнесмену Олегу Дерипаске.

Россия начала спецоперацию на Украине в феврале прошлого года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.

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