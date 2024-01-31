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В бюджет Украины поступили первые арестованные из-за санкций средства
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В госбюджет Украины поступили первые 850 тысяч долларов, которые были арестованы в результате санкций, рассказал глава фонда госимущества страны Виталий Коваль. "Впервые... ПРАЙМ, 31.01.2024
экономика, мировая экономика, новости, украина, активы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. В госбюджет Украины поступили первые 850 тысяч долларов, которые были арестованы в результате санкций, рассказал глава фонда госимущества страны Виталий Коваль.
"Впервые санкционные деньги начинают работать на государство. Более 32 миллионов гривен (около 850 тысяч долларов — ред.) уже поступили в государственный бюджет", — говорится в сообщении, опубликованном на странице Коваля в соцсети Facebook*.
Чиновник также упомянул, что конфискованные активы включают в себя личные сбережения губернатора Херсонской области Владимира Сальдо и средства одной из фирм, которая принадлежит бизнесмену Олегу Дерипаске.
Россия начала спецоперацию на Украине в феврале прошлого года. На этом фоне западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как не раз подчеркивали российские власти, отечественная экономика адаптировалась к ограничениям. Однако санкции ударили по Европе и США — странам, которые сами же их и вводили. Так, на Западе выросли цены на топливо, продукты питания, ускорилась инфляция и поднялся уровень безработицы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.