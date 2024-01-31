МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Прогноз опубликованного МВФ прогноза по росту ВВП России с 2024 году любопытный, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Эксперт оценил прогноз МВФ по темпам роста ВВП России

"Это очень любопытная информация. Вы видите, что очень большой идет спред в прогнозах… Это говорит о том, что потенциал прогнозирования относительно сужен, наверное, поэтому настолько разные точки зрения. Но, безусловно, это небезынтересно", — сказал он.

Ранее МВФ значительно повысил прогноз роста российской экономики на 2024 год — до 2,6%, прогноз на 2025 год также улучшен — до 1,1%. В свою очередь директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин заявил, что улучшение прогноза по темпам роста ВВП России в 2024 году показывает согласие фонда с тем, что российская экономика развивается устойчиво.