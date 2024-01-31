МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Инициатива прибалтийских республик по запрету импорта продовольствия из России в Евросоюз станет "самоубийством" экономики союза, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова. 

Мария Захарова

Захарова обещала жесткий ответ на изъятие российских активов

Ранее министр транспорта Латвии Каспарс Бришкенс призвал запретить ввоз и транзит зерна из России. Он также обратился с письмом к коллегам из Литвы, Эстонии и Финляндии, чтобы выработать единую стратегию по этому вопросу.

"Антироссийское, а по сути, проамериканское лобби в ЕС продолжает генерировать буквально самоубийственные для есовской экономики целеполагания и конкретные меры. Очередной экзерсис — это предложение Латвии, Литвы и Эстонии запретить импорт в ЕС российского продовольствия", — отметила она.

Захарова предположила, что взамен продовольствия из России Запад нарастит поставки продуктов питания из США, а прибалтийские республики могут увеличить объемы поставляемого украинского зерна, однако подобная инициатива противоречит решению стран использовать снаряды с обедненным ураном на территории Украины.

"Обедненный уран остается в земле длительное время, это не год и не два, за колоссальные деньги происходит вычищение земли. Это требует колоссальной работы", — заключила официальный представитель дипведомства.

Ранее в МО России заявили, что отправка Великобританией снарядов с обедненным ураном на Украину приведет к заражению почвы и воды, а в последствии к прекращению экспорта сельскохозяйственной продукции с таких территорий.

В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, оказываемым Западом с момента начала спецоперации. В Москве отметили, что западным странам не хватает мужества признать неэффективность антироссийских санкций. Президент России Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а основной удар санкции нанесли по мировой экономике.