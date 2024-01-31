МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Инициатива прибалтийских республик по запрету импорта продовольствия из России в Евросоюз станет "самоубийством" экономики союза, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова. Захарова обещала жесткий ответ на изъятие российских активов

Ранее министр транспорта Латвии Каспарс Бришкенс призвал запретить ввоз и транзит зерна из России. Он также обратился с письмом к коллегам из Литвы, Эстонии и Финляндии, чтобы выработать единую стратегию по этому вопросу.

"Антироссийское, а по сути, проамериканское лобби в ЕС продолжает генерировать буквально самоубийственные для есовской экономики целеполагания и конкретные меры. Очередной экзерсис — это предложение Латвии, Литвы и Эстонии запретить импорт в ЕС российского продовольствия", — отметила она.

Захарова предположила, что взамен продовольствия из России Запад нарастит поставки продуктов питания из США, а прибалтийские республики могут увеличить объемы поставляемого украинского зерна, однако подобная инициатива противоречит решению стран использовать снаряды с обедненным ураном на территории Украины.

"Обедненный уран остается в земле длительное время, это не год и не два, за колоссальные деньги происходит вычищение земли. Это требует колоссальной работы", — заключила официальный представитель дипведомства.

Ранее в МО России заявили, что отправка Великобританией снарядов с обедненным ураном на Украину приведет к заражению почвы и воды, а в последствии к прекращению экспорта сельскохозяйственной продукции с таких территорий.

В России неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, оказываемым Западом с момента начала спецоперации. В Москве отметили, что западным странам не хватает мужества признать неэффективность антироссийских санкций. Президент России Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а основной удар санкции нанесли по мировой экономике.