БЕРЛИН, 31 янв — ПРАЙМ. Германия не сможет в одиночку поддерживать Украину, если США и другие страны Евросоюза перестанут это делать, рассказал канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе дебатов в бундестаге. В Германии назвали Зеленскому пять причин для срочного разговора с Путиным

Помимо прочего, Шольц выразил надежду на то, что администрация президента США добьется согласования помощи Украине, а государства ЕС одобрят четырехлетнюю программу финансовой помощи Киеву на саммите 1 февраля.

"Но представьте на минуту, что это не удастся. И тогда Германия станет крупнейшим в мире поставщиком оружия на Украину. Дорогие друзья, мы должны сделать все возможное на международном уровне, чтобы эта ситуация не сложилась, потому что было бы высокомерно полагать, что мы справимся в одиночку", — отметил он.

Ранее Владимир Зеленский в интервью немецкому медиахолдингу ARD сообщал, что западные страны, чтобы предотвратить Третью мировую войну и разрушение Украины, должны вовремя "давать Киеву деньги" и поставлять вооружения.

Агентство Reuters сообщало, что лидеры ЕС на саммите 1 февраля объявят о своем обязательстве продолжить оказывать Украине своевременную военную помощь. В соответствующем документе, на который ссылается издание, также зафиксирован призыв Европейского совета ускорить поставки боеприпасов и ракет.

Financial Times приводила текст совместного письма канцлера Германии Олафа Шольца, премьер-министров Дании, Чехии, Эстонии и Нидерландов Метте Фредериксена, Петра Фиалы, Каи Каллас и Марка Рютте. Европейские лидеры признали, что не достигли цели по поставке на Украину миллиона боеприпасов к марту 2024 года и предрекли ВСУ проблемы. На этом фоне ЕС призвал увеличить усилия по военной поддержке Киева.