МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Германия в 2024 году впервые с начала 1990-х годов выполнит цель НАТО по тратам на оборону 2% национального ВВП, сообщило в среду министерство обороны страны. Германия не сможет поддерживать Украину в одиночку, заявил Шольц

"В проекте бюджета на 2024 год подчеркивается важность безопасности и обороны. Германия впервые достигнет цели НАТО в 2% (от ВВП на оборону — прим. ред.) — веха для поворотного момента", — сказано на странице минобороны в социальной сети Х. Поворотным моментом в 2022 году канцлер Олаф Шольц назвал сложившуюся в Европе ситуацию после начала специальной военной операции на Украине.

Кроме того, министерство сообщает, что оборонный бюджет на этот год составит 52 миллиарда евро. Дополнительно 19,8 миллиардов евро будет потрачено из средств специального фонда бундесвера. На возмещение переданных Украине вооружений Германия потратит 520 миллионов евро.

"Этот проект бюджета четко показывает, что мы очень серьезно относимся к поворотному моменту. Мы берем на себя ответственность за нашу безопасность, а также выполняем роль крупного партнера внутри НАТО", — прокомментировал план по оборонному бюджету министр обороны Борис Писториус, выступая в бундестаге.

Бундестаг и бундесрат в июне 2022 года большинством голосов поддержали инициативу канцлера Шольца о создании специального фонда для бундесвера на 100 миллиардов евро. Тем самым вооруженные силы Германии, по мнению канцлера, после модернизации можно будет считать самой большой регулярной армией Европы.