ВАШИНГТОН, 31 янв — ПРАЙМ. У США нет альтернатив военной поддержке Украине без одобрения конгрессом запроса президента Джо Байдена, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. В Германии оценили последствия решения США по СПГ

На брифинге с журналистами Джон Кирби подчеркнул, что сейчас поставки поддержки Киеву зависят от одобрения Конгресса.

По словам чиновника, Белому дому нужен тот объем финансировании, который был запрошен, поскольку его «откалибровали» под потребности Украины.

Администрация президента США Джо Байдена направила запрос в американский конгресс на цели нацбезопасности несколько месяцев назад. Всего Белый дом хочет получить около 106 миллиардов долларов, из которых примерно 60 предназначены для Украины.

Ранее спикер нижней палаты Майк Джонсон заявил, что проект договоренности по данному вопросу в его нынешнем виде "обречен на провал".

Власти США сообщили, что средства на поддержку Украины были исчерпаны в конце прошлого года и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, США не в состоянии продолжать поставки оружия и боеприпасов.