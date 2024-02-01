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Guardian: Орбан остался ни с чем после одобрения помощи Украине
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Премьер Венгрии Виктор Орбан "ничего не получил" в обмен на согласие на передачу Украине финансовой помощи, сообщает газета Guardian со ссылкой на источники. Глава Евросовета... ПРАЙМ, 01.02.2024
экономика, мировая экономика, новости, ес, украина, европа, венгрия, виктор орбан
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Премьер Венгрии Виктор Орбан "ничего не получил" в обмен на согласие на передачу Украине финансовой помощи, сообщает газета Guardian со ссылкой на источники.
Глава Евросовета Шарль Мишель в четверг сообщил, что все 27 лидеров ЕС на саммите в Брюсселе договорились о выделении Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал одобрение транша помощи Киеву "историческим шагом", свидетельствующим о том, что "все разговоры о "усталости" или "ослаблении поддержки" были ложью".
Как отмечает газета, Орбану не удалось достичь компромиссного решения.
"Он ничего не получил, он просто не видел других вариантов", — приводит издание слова источников.
Ранее глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш отмечал, что Будапешт намерен договариваться с Брюсселем, искать компромиссы с учетом собственных интересов.