МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Премьер Венгрии Виктор Орбан "ничего не получил" в обмен на согласие на передачу Украине финансовой помощи, сообщает газета Guardian со ссылкой на источники. Средства ЕС для Венгрии останутся замороженными, пишут СМИ

Глава Евросовета Шарль Мишель в четверг сообщил, что все 27 лидеров ЕС на саммите в Брюсселе договорились о выделении Украине 50 миллиардов евро макрофинансовой помощи. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал одобрение транша помощи Киеву "историческим шагом", свидетельствующим о том, что "все разговоры о "усталости" или "ослаблении поддержки" были ложью".

Как отмечает газета, Орбану не удалось достичь компромиссного решения.

"Он ничего не получил, он просто не видел других вариантов", — приводит издание слова источников.

Ранее глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш отмечал, что Будапешт намерен договариваться с Брюсселем, искать компромиссы с учетом собственных интересов.